Новиков получил 5-месячную отсрочку по делу "Бухты Квинс"Сегодня в 10:33
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Благодаря вмешательству прокуратуры.
Пайщики ПЖСК "Бухта Квинс" 20 февраля проведут митинг протеста на Площади 1905 года. Они возмущены действиями прокуратуры по затягиванию сроков расследования уголовного дела в отношении организатора жилищного кооператива Александра Новикова, сообщает "Уралинформбюро".
"Прокуратура в лице г-на Охлопкова С.А. сочла возможным передать расследованное до конца дело из Следственного управления (ГСУ ГУ МВД по Свердловской области - прим.ред.) в Следственный комитет по заявлению обвиняемого в особо тяжком преступлении Новикова А.В.. Почему обвиняемые решают, где должно расследоваться дело? Почему прокуратура помогает им в этом?" - негодуют пайщики в анонсе своего митинга.
Как пояснила "Уралинформбюро" председатель ПЖСК Зиля Булатова, расследование уголовного дела фактически закончено, но после передачи его в СКР этот процесс автоматически затягивается на 5 месяцев. "Мы сходили в Следственное управление СКР. Там нам пообещали, что все расследуют по справедливости. Но дело в том, что даже сами следователи признают: расследование дела окончено, для них там работы нет, надо передавать в суд. Но вместо этого теперь у них уйдет 5 месяцев на ознакомление с материалами", - рассказала З.Булатова.
ПЖСК "Бухта Квинс" был организован при участии А.Новикова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова в 2010 году. Под проект им удалось привлечь 65 пайщиков, вложивших порядка 150 миллионов рублей. Через год стройка неожиданно остановилась, и с тех пор оставшиеся без денег люди пытались добиться привлечения виновных к ответственности. В конце 2016 года А.Новикову было предъявлено обвинение по делу о выводе средств вкладчиков. Расследование должно было завершиться в феврале 2017 года.
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