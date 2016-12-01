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В Карпинске из-за долгов закроют стационар больницыСегодня в 11:49

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Если минздрав не найдет выход.

Руководство Карпинской городской больницы намерено закрыть круглосуточный стационар. Закупать для него медикаменты просто не на что, поскольку за медучреждением числится 15-миллионный долг. Имеющихся запасов лекарств хватит максимум до конца месяца.

Дефицит средств связан с закрытием местного роддома и "конкуренцией" со стороны межмуниципального медицинского центра в Краснотурьинске. Благодаря финансированию он лучше оснащен, туда отвозят сложных больных, а значит и выплаты по ОМС уходят в другой город, пояснили "Уралинформбюро" в больнице Карпинска.

С предложением о закрытии стационара карпинские врачи обратились в областной минздрав, где должны принять окончательное решение. Совещание по этому вопросу пройдет 20 февраля 2017 года.

Тем временем жители Карпинска уже написали петицию против столь кардинальных мер. По словам авторов документа, это нарушение конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Петицию подписали полторы тысячи человек.

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