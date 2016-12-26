От которого пришел в ужас Баста.

Под Екатеринбургом обновят два участка Челябинского тракта. Речь идет об отрезках со 138 по 143 и со 191 по 194 километры.

Тендер ФКУ "Уралуправтодор" на разработку соответствующего проекта опубликован на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро". На подготовку документации планируется потратить более 14 миллионов рублей.

Сейчас данные участки находятся в ужасном состоянии. На первом глубина выбоин доходит до 10 сантиметров, на втором - до 5.

В апреле 2016 года во время гастролей певец Баста раскритиковал Челябинской тракт, заявив, что дорога похожа на трассу из фильма ужасов. После видеообращения рэп-исполнителя федеральный министр транспорта Максим Соколов заявил, что займется этой проблемой.