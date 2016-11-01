Михалков разнес "сценарий" блогера СоколовскогоСегодня в 12:24
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Устроившего цирк в стенах храма.
Режиссер Никита Михалков в своей телепередаче "Бесогон" раскритиковал екатеринбургского блогера Руслана Соколовского. По его словам, юноша пошел в храм ловить покемонов из зависти к более успешным коллегам: Соколовского было всего 300 тысяч подписчиков, а молодому человеку хотелось больше, передает "Уралинформбюро".
Больше всего Михалкова возмутило отношение екатеринбуржца к трагическим событиям истории страны. "Насколько отсутствует биологическая память, ведь Руслан живет в этой стране, он часть ее истории, культуры и быта. Абсолютно отсутствует ощущение сострадания, понимания и знания, что же было совершено в июле 1918 года", - заявил режиссер.
Блогер попал под следствие, разместив ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови на своем канале в YouTube. Соколовскому вменяют 9 эпизодов по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 7 эпизодов по ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений), а также один эпизод по ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации). Юношу задержали в сентябре 2016 года. Сейчас он находится под домашним арестом.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, предварительные слушания по делу Соколовского в Верх-Исетском районном суде состоятся 27 февраля. Заседание будет проходить в закрытом режиме.
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