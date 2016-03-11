В грядущие праздники россияне дождутся ЖдунаСегодня в 13:28
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Мем стал востребованным сувениром.
На грядущие праздники 23 февраля и 8 марта россияне раскупают Ждуна – популярное в Сети существо. Предприимчивые мастера уже успели превратить аллегорию бездейственного ожидания в сувенирные фигурки, скульптуры и даже кресла-мешки. Для экономных предлагают открытки с фотографией Ждуна.
Героя интернет-мема раскупали еще к 14 февраля, с тех пор спрос на него только растет, пишут федеральные СМИ. К тематическим праздникам сувениры одевают в камуфляж и каску и розовые наряды.
Ждун – реально существующая скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт, установленная в детской больнице в городе Лейдене. По задумке автора, статуя олицетворяет пациентов в ожидании диагноза. В начале 2017 года февраля фото серого существа стало популярно среди российских Интернет-пользователей, передает "Уралинформбюро".
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