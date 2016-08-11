Поставив своих людей.

Пайщики екатеринбургского ЖСК "Первый Николаевский" меняют власть. 19 февраля 2017 года на внеочередном собрании, где присутствовало более 400 членов кооператива, было принято решение сместить действующего председателя и назначить новое правление, передает "Уралинформбюро".

В данный момент кооператив возглавляет человек, близкий к застройщику - ООО "Укстусстрой" (входит в НП "Уралэнергостройкомплекс"). В случае банкротства компании пайщики, не сменив правление, рискуют остаться ни с чем. "Решение о включении ЖСК в реестр кредиторов принимает председатель", - поясняла ранее председатель общественной организации "Сила в движении" Анна Криндач. Процесс смены руководства ЖСК планируется завершить к апрелю.

Стоит отметить, что против банкротства застройщика выступает и основной кредитор проекта Сбербанк. "Введение этой процедуры снизит шансы для привлечения инвестора для достройки объекта и на неопределенный срок отложит сдачу его в эксплуатацию. Банкротство может быть использовано застройщиком как способ ухода от ответственности перед кредиторами и пайщиками", - отмечают в финорганизации.

Работы на "Первом Николаевском" окончательно встали осенью 2016 года. Из-за финансовых проблем буксует строительство и других объектов "Уралэнергостройкомлекса" – на митинги выходят покупатели квартир в ЖК "На Постовского" и "Новый Уктус".

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