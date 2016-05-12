Вместо глобального потепления.

Исследователи из британского университета Нортумбрии заявили, что планету в ближайшем будущем ждет глобальное похолодание. Таковы результаты математического моделирования солнечной активности, передает "Фобос".

Ученые уверены, что светило в скором времени значительно сбавит обороты. Самая низкая активность будет наблюдаться в 2022 и 2040 годах.

Аналогичная ситуация была в XVI-XVII веках, когда на Земле наблюдался малый ледниковый период. Тогда вместо традиционных 40-50 тысяч солнечных пятен за полвека их сменилось всего пятьдесят, сообщает "Уралинформбюро".