Через 5 лет Землю "скуёт" ледниковый период20 февраля в 15:03
- Текст
Вместо глобального потепления.
Исследователи из британского университета Нортумбрии заявили, что планету в ближайшем будущем ждет глобальное похолодание. Таковы результаты математического моделирования солнечной активности, передает "Фобос".
Ученые уверены, что светило в скором времени значительно сбавит обороты. Самая низкая активность будет наблюдаться в 2022 и 2040 годах.
Аналогичная ситуация была в XVI-XVII веках, когда на Земле наблюдался малый ледниковый период. Тогда вместо традиционных 40-50 тысяч солнечных пятен за полвека их сменилось всего пятьдесят, сообщает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:12
ГК "Новый Поток" приняла участие в выставке "Нефть.Газ.Энерго"
Во второй раз.Сегодня в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.Сегодня в 09:51
Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без тепла
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 09:37
Россиянам запретят тратить наличные
На машины и квартиры.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарок
Ночью.Сегодня в 09:17
НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом
Чтобы подготовить кадры.Сегодня в 09:09
В России "отменили" досрочные выборы президента
Торопиться некуда.Сегодня в 08:49
На Медведева повесили подростковые суициды
По заданию Путина.Сегодня в 08:31
Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.Сегодня в 08:12
Посол России в ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа
За день до своего 65-летия.Сегодня в 07:53
В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцем
И женщину.20 февраля в 20:35
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись 4 автобуса
Движение затруднено.20 февраля в 20:22
Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение
Он больше не виновник ДТП.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.20 февраля в 19:24
В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека
В том числе 7-летний мальчик.
-
12 мая 2016 в 14:17
Тепло покинет Екатеринбург на уик-энд
И вернется на следующей неделе.11 февраля 2016 в 13:54
Падение астероида спровоцирует ледниковый период на Земле
И голод.05 февраля 2015 в 12:37
Потепление отменяется: идет глобальное похолодание
Ученые обещают Земле суровые морозы.21 октября 2014 в 11:30
2014 год может оказаться самым жарким за 135 лет
Виной тому - глобальное потепление.02 апреля 2014 в 09:49
Атмосфера Земли потеплела на 0,74 градуса
За последнее столетие.03 сентября 2013 в 13:50
Ледниковый период на Земле вызвал канадский метеорит
Заявили американские ученые.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Кредиты на деревню дедушке
- Сегодня в 09:37Россиянам запретят тратить наличные
- Сегодня в 09:09В России "отменили" досрочные выборы президента
- Сегодня в 08:49На Медведева повесили подростковые суициды
- Сегодня в 08:31Екатеринбург остался без главного архитектора
Аналитика
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.