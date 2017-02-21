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Ямбургское месторождение посетили герои России20 февраля в 14:49

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В преддверие 23 февраля.

Накануне Дня защитника Отчества Ямбургское месторождение посетили герои России. Это летчик Владимир Шарпатов, сбежавший в 1996 году из афганского плена вместе с экипажем самолета, а также космонавт Евгений Тарелкин, удостоенный звания "Герой РФ" за мужество, проявленное во время длительного космического полета на МКС.

Гостям устроили экскурсию по газовому промыслу №2 имени Ю.Н.Ильясова, также они посетили объекты социнфраструктуры поселка Ямбург - зимний сад, библиотеку, бассейн, музей истории предприятия.

"Это моя первая поездка на север. Я в шоке. Честно говоря, думал, что люди, которые работают вахтовым методом, приезжают сюда и живут в бочках. Но когда я сегодня увидел Ямбург, откровенно говоря, даже возникло большое желание поработать здесь. Если я бы не стал космонавтом, обязательно стал бы вахтовиком", – поделился впечатлениями от увиденного Евгений Тарелкин. – Наверное, то изолированное состояние, в котором находятся вахтовики, можно в какой-то степени сравнить с полетом в космос".

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, на Ямбургском месторожденим герои России побывали на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) №2. Экскурсию провел замначальника УКПГ Сергей Казанце. Он рассказал о начале обустройства месторождения и процессе подготовки газа к транспорту.

"Я побывал в 65 странах, видел многое, но мне трудно было представить, что на далеком севере такая красота, уют, так заботятся о людях. Конечно, и люди отдают полностью свою энергию, свои способности. Хочется, чтобы "Газпром" стал образцом, по которому все другие компании строили бы отношения к своим работникам", – отметил Владимир Шарпатов.

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