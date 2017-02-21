Ямбургское месторождение посетили герои России20 февраля в 14:49
- Текст
В преддверие 23 февраля.
Накануне Дня защитника Отчества Ямбургское месторождение посетили герои России. Это летчик Владимир Шарпатов, сбежавший в 1996 году из афганского плена вместе с экипажем самолета, а также космонавт Евгений Тарелкин, удостоенный звания "Герой РФ" за мужество, проявленное во время длительного космического полета на МКС.
Гостям устроили экскурсию по газовому промыслу №2 имени Ю.Н.Ильясова, также они посетили объекты социнфраструктуры поселка Ямбург - зимний сад, библиотеку, бассейн, музей истории предприятия.
"Это моя первая поездка на север. Я в шоке. Честно говоря, думал, что люди, которые работают вахтовым методом, приезжают сюда и живут в бочках. Но когда я сегодня увидел Ямбург, откровенно говоря, даже возникло большое желание поработать здесь. Если я бы не стал космонавтом, обязательно стал бы вахтовиком", – поделился впечатлениями от увиденного Евгений Тарелкин. – Наверное, то изолированное состояние, в котором находятся вахтовики, можно в какой-то степени сравнить с полетом в космос".
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, на Ямбургском месторожденим герои России побывали на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) №2. Экскурсию провел замначальника УКПГ Сергей Казанце. Он рассказал о начале обустройства месторождения и процессе подготовки газа к транспорту.
"Я побывал в 65 странах, видел многое, но мне трудно было представить, что на далеком севере такая красота, уют, так заботятся о людях. Конечно, и люди отдают полностью свою энергию, свои способности. Хочется, чтобы "Газпром" стал образцом, по которому все другие компании строили бы отношения к своим работникам", – отметил Владимир Шарпатов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.Сегодня в 09:51
Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без тепла
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 09:37
Россиянам запретят тратить наличные
На машины и квартиры.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарок
Ночью.Сегодня в 09:17
НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом
Чтобы подготовить кадры.Сегодня в 09:09
В России "отменили" досрочные выборы президента
Торопиться некуда.Сегодня в 08:49
На Медведева повесили подростковые суициды
По заданию Путина.Сегодня в 08:31
Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.Сегодня в 08:12
Посол России в ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа
За день до своего 65-летия.Сегодня в 07:53
В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцем
И женщину.20 февраля в 20:35
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись 4 автобуса
Движение затруднено.20 февраля в 20:22
Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение
Он больше не виновник ДТП.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.20 февраля в 19:24
В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека
В том числе 7-летний мальчик.20 февраля в 19:09
Шипулин заработал 19,75 тысячи евро на мировом первенстве
Без медалей в личных гонках.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Кредиты на деревню дедушке
- Сегодня в 09:37Россиянам запретят тратить наличные
- Сегодня в 09:09В России "отменили" досрочные выборы президента
- Сегодня в 08:49На Медведева повесили подростковые суициды
- Сегодня в 08:31Екатеринбург остался без главного архитектора
Аналитика
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.