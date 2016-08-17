Южноуральские спасатели перекрыли трассу М-5Сегодня в 13:40
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Для большегрузов.
20 февраля 2017 года ГУ МЧС по Челябинской области ограничило движение грузовиков по трассе М-5. Участок с 1548 по 1679 километр стал опасен из-за сильного снегопада и гололеда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Ограничение действует с 10.00 до 17.00.
Пригородные автобусы ездят по расписанию. Автомобилистам спасатели советуют воздержаться от поездок по этому участку дороги.
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