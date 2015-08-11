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Автобус с 40 пассажирами застрял на трассе под Нижневартовском20 февраля в 14:37

  • Текст

Слетев на обочину.

На трассе под Нижневартовском сотрудники ДПС вызволили из ловушки пассажиров рейсового автобуса "Нижневартовск - Сургут".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, инцидент произошел вечером 17 февраля 2017 года. Водитель резко затормозил перед пробкой, автобус снесло на обочину, и у него заклинило колесо.

В салоне находилось 40 пассажиров. Прибывшие на место сотрудники ДПС помогли им поймать "попутки" и добраться до места назначения. Неисправный автобус оттащили с проезжей части.

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