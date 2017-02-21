Суд состоится завтра.

В Таиланде задержана 52-летняя российская туристка. Женщина на острове Рача-Яй кормила экзотических рыбок хлебом, что оказалось преступлением. Ее обвиняют в нарушении правил поведения в особо охраняемой территории.

Россиянке грозит штраф в 2,8 тысячи долларов (более 160 тысяч рублей) или лишение свободы до одного года, пишут федеральные СМИ.

Сейчас женщина находится в полицейском участке. По предварительной информации, суд состоится 21 февраля.

Стоит напомнить, что в мае прошлого года китайский турист был оштрафован на 2,8 тысячи долларов за ловлю рыб на острове Ко Кай, передает "Уралинформбюро".