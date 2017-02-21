В 2018 году Китай создаст самый мощный компьютер20 февраля в 15:38
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Производительностью в 1 эксафлопс.
К 2018 году китайские инженеры готовятся представить прототип сверхмощного компьютера Tianhe-3. Вычислительную машину будет отличать самая большая производительность в мире – 1 эксафлопс операций в секунду (1 эксафлопс = 10 в 18 степени). Об этом пишет издание China Daily со ссылкой на Государственный центр суперкомпьютеров в Тяньцзинь.
Новый компьютер будет в десятки раз превосходить Sunway TaihuLight – машину, признанную самой мощной в мире в конце 2016 года. При создании Tianhe-3 Китай планирует использовать только собственные наработки, что позволит стране стать лидером в области технологий.
Власти КНР намерены использовать суперкомпьютер для решения сложнейших научных задач, например, для анализа структуры ДНК. На полную мощность Tianhe-3 будет выведен к 2020 году, передает "Уралинформбюро".
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