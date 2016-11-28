Куда заманивают женщин и детей.

В Челябинской области распространяется суицидальный турецкий культ "Союз Мирового Братства". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в миссионерском отделе Челябинской епархии.

Основная идея опасного учения – человечество зашло в тупик и находится на краю гибели. Для спасения необходимо соединиться с космосом, совершив самоубийство. Но прежде адепт должен переписать все свое имущество на главу секты.

Случаи самоубийств среди последователей культа в мире уже известны. На Южном Урале религиозная организация действует в Челябинске и Миассе. Учение, по всей видимости, завезли туристы из Турции. В группы входят в основном женщины и дети, которых приводят матери. Культ действует тайно: люди собираются в частных домах, а вербовка осуществляется по принципу "пришел сам - приведи знакомого".