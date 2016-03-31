Куда он угодил по ложному обвинению.

Житель Екатеринбурга получит от государства 900 тысяч рублей компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда, в 2012 году мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Через полгода кассационным определением приговор был отменен, дело направили на новое рассмотрение.

В 2013 году Орджоникидзевский райсуд вновь вынес обвинительный приговор, который снова отменили по кассации. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Бывший подследственный, просидевший в СИЗО около года, потребовал компенсации вреда. Он утверждал, что в изоляторе серьезно заболел, а свою фирму был вынужден закрыть. Однако медицинские документы и выписки из ЕГРЮЛ не представил.

Иск был удовлетворен частично: Минфин РФ обязан выплатить истцу 900 тысяч рублей. Ответчик и третьи лица - прокуратура и ГУ МВД Свердловской области обжаловали решение, но облсуд оставил его в силе.

Стоит отметить, что в 2016 году за незаконное уголовное преследование и длительные сроки расследования дел на Среднем Урале в пользу граждан с государства было взыскано 8,3 миллиона рублей.