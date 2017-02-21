Билл Гейтс призвал остановить "нашествие" роботов налогами20 февраля в 16:55
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Чтобы не отбирали рабочие места.
Основатель Microsoft Билл Гейтс предложил обложить компании, использующие роботов, налогом. По его словам, это позволит решить проблему вытеснения людей из целого ряда профессий.
Введение налога позволит на время замедлить автоматизацию многих видов деятельности и профинансировать альтернативные специальности для людей.
В противном случае, по словам Гейтса, роботы будут обеспечены несправедливым преимуществом перед людьми. "Налоги - определенно лучше, чем просто запрет некоторых элементов. Это позволит людям не бояться инноваций", - отметил он в интервью изданию Quartz.
В Евросоюзе подобную идею уже пытались воплотить в жизнь – в парламенте рассматривался соответствующий законопроект, однако был отклонен, передает "Уралинформбюро".
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