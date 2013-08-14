Екатеринбург выделит 50 полос для общественного транспорта20 февраля в 17:45
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В 2017 году.
В 2017 году в Екатеринбурге на 50 участках дорог выделят полосы для общественного транспорта. Речь идет о магистралях, где имеется не менее трех полос в одну сторону. Списки уже подготовлены, сообщили "Уралинформбюро" в мэрии.
На очереди еще 25 участков, где не менее двух полос в каждую сторону.
Кроме того, в этом году установят 58 фото- и видеокамер. Работы по нанесению разметки, знаков и технических средств на первых пяти улицах из списка начнутся в мае.
Стоит напомнить, что выделенные полосы для общественного транспорта уже организованы на Белинского от Фрунзе до Малышева, на Карла Либкнехта от Ленина до Первомайской и на Вильгельма де Геннина от Краснолесья до Объездной дороги.
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