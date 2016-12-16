Средний Урал провалил программу газификации села20 февраля в 18:06
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Прокуратура требует наверстать упущенное.
В Свердловской области срываются сроки реализации программы газификации села. Региональный прокурор Сергей Охлопков внес представление губернатору Евгению Куйвашеву с требованием устранить нарушения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.
Проблемы есть в Каменском и Пышминском городских округах. В Малышевском ГО срыв программы вылился в 6-миллионный ущерб казне. За него перед судом ответит экс-глава городского округа Валерий Хомутов.
Прокуратура попеняла властям на отсутствие конструктивных решений и несогласованность действий.
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