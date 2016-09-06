Russia-Italia Film Festival делает ставку на комедии.

В столице Урала пройдет самый масштабный италоязычный фестиваль России. В рамках Russia-Italia Film Festival жителям города представят современный кинематограф Апеннинского полуострова.

В программе 15 полнометражных картин и восемь короткометражек. Все они участники и победители международных и итальянских кинофестивалей, рассказали "Уралинформбюро" организаторы мероприятия. Особое внимание в программе этого года уделили комедиям.

Сеансы состоятся в кинотеатре "Салют" с 1 по 10 марта 2017 года. Все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами.