Екатеринбуржцев рассмешат по-итальянски20 февраля в 18:42
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Russia-Italia Film Festival делает ставку на комедии.
В столице Урала пройдет самый масштабный италоязычный фестиваль России. В рамках Russia-Italia Film Festival жителям города представят современный кинематограф Апеннинского полуострова.
В программе 15 полнометражных картин и восемь короткометражек. Все они участники и победители международных и итальянских кинофестивалей, рассказали "Уралинформбюро" организаторы мероприятия. Особое внимание в программе этого года уделили комедиям.
Сеансы состоятся в кинотеатре "Салют" с 1 по 10 марта 2017 года. Все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами.
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