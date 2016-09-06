×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцев рассмешат по-итальянски20 февраля в 18:42

  • Текст

Russia-Italia Film Festival делает ставку на комедии.

В столице Урала пройдет самый масштабный италоязычный фестиваль России. В рамках Russia-Italia Film Festival жителям города представят современный кинематограф Апеннинского полуострова.

В программе 15 полнометражных картин и восемь короткометражек. Все они участники и победители международных и итальянских кинофестивалей, рассказали "Уралинформбюро" организаторы мероприятия. Особое внимание в программе этого года уделили комедиям.

Сеансы состоятся в кинотеатре "Салют" с 1 по 10 марта 2017 года. Все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×