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NASA обнаружило "космические" формы жизни на Земле20 февраля в 18:28

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Внутри кристаллов.

Исследователи из Института астробиологии NASA нашли в Мексике крайне необычные формы жизни. 40 видов микроорганизмов обнаружены внутри огромных кристаллов селенита в пещере над лавовым карманом, пишет The Telegraph.

Бактерии и вирусы живут в вакуумной среде, в условиях высокой влажности и окисленности атмосферы при температуре около 60 градусов. По оценкам исследователей, эти колонии организмов существуют в изоляции от 10 до 60 тысяч лет.

Они "питаются" сульфидами, железом, марганцем и оксидом меди. Находка вселяет уверенность, что подобные формы жизни могут существовать и в экстремальных условиях других планет, сообщает "Уралинформбюро".

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