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Свердловских водителей предупредили о гололеде 20 февраля в 18:36

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И снежных накатах.

Свердловские дорожники предупредили автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях. Ближайшие несколько дней на региональных трассах ожидаются гололед и снежные накаты. Работа по уборке снега в области будет вестись в усиленном режиме, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

О ненадлежащей уборке проезжей части свердловчане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону (343) 261-79-83.

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