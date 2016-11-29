И снежных накатах.

Свердловские дорожники предупредили автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях. Ближайшие несколько дней на региональных трассах ожидаются гололед и снежные накаты. Работа по уборке снега в области будет вестись в усиленном режиме, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

О ненадлежащей уборке проезжей части свердловчане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону (343) 261-79-83.