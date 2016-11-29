Свердловских водителей предупредили о гололеде 20 февраля в 18:36
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И снежных накатах.
Свердловские дорожники предупредили автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях. Ближайшие несколько дней на региональных трассах ожидаются гололед и снежные накаты. Работа по уборке снега в области будет вестись в усиленном режиме, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
О ненадлежащей уборке проезжей части свердловчане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону (343) 261-79-83.
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