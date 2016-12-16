Шипулин заработал 19,75 тысячи евро на мировом первенстве20 февраля в 19:09
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Без медалей в личных гонках.
Биатлонист Антон Шипулин на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене заработал 19,75 тысячи евро. Это лучший результат в российской команде, пишет ТАСС.
На втором месте – Ирина Старых. Она обогатилась на 8,25 тысячи евро. Алексей Волков получил 5,5 тысячи евро призовых, Антон Бабиков – 5 тысяч, Максим Цветков – 5 тысяч, Александр Логинов – 2,75 тысячи, Ольга Подчуфарова – 2,75 тысячи, Евгений Гараничев – 1,5 тысячи, Ирина Услугина – 500 евро.
Рекорд чемпионата установила немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая завоевала 5 золотых наград и заработала 65 тысяч евро. На 20 тысяч меньше получил француз Мартен Фуркад, у которого 2 бронзовых, 2 серебряных награды и 1 золотая медаль.
Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в топ-15, в эстафетах – в топ-6. Российская команда на прошедшем чемпионате завоевала две медали: золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете, передает "Уралинформбюро".
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