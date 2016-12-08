За день до своего 65-летия.

20 февраля в Нью-Йорке ушел из жизни постпред России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин, передает "Уралинформбюро".

По информации New York Post, дипломат скончался из-за сердечного приступа. Чуркин находился в здании постоянного представительства России при ООН, когда внезапно почувствовал себя плохо. В бессознательном состоянии его доставили в реанимацию, но спасти не смогли.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту", - говорится в сообщении МИД. Там же подчеркивается, что дипломат умер за день до своего 65-летия.

Соболезнования в связи с кончиной российского дипломата выразили в ООН. "Мы шокированы его внезапной смертью", - приводит Reuters слова представителя генсека ООН Антониу Гутерриша.

Позже Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Виталия Чуркина. "Президент узнал с глубоким прискорбием о кончине Виталия Чуркина. Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина",— сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Виталий Чуркин родился в 1952 году в Москве в семье инженера-авиастроителя. С апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН и в Совете безопасности организации.