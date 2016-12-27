×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Медведева повесили подростковые суицидыСегодня в 08:49

  • Текст

По заданию Путина.

Система профилактики суицидов среди подростков должна быть усовершенствована к 30 июня 2017 года. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина правительству РФ и регионам опубликовано на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стоит напомнить, что с февраля соцсеть "ВКонтакте" блокирует страницы пользователей, если на них появляются хештеги групп смерти. 17 февраля стало известно, что координаторов таких групп удалось задержать в Северной Осетии, передает "Уралинформбюро".

Ранее в кабмин был направлен законопроект об уголовной ответственности за подстрекательство детей к самоубийству. По словам одного из авторов - вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, документ одобрен министерством образования, Роскомнадзором, Следственным комитетом и МВД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×