На Медведева повесили подростковые суицидыСегодня в 08:49
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По заданию Путина.
Система профилактики суицидов среди подростков должна быть усовершенствована к 30 июня 2017 года. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина правительству РФ и регионам опубликовано на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Стоит напомнить, что с февраля соцсеть "ВКонтакте" блокирует страницы пользователей, если на них появляются хештеги групп смерти. 17 февраля стало известно, что координаторов таких групп удалось задержать в Северной Осетии, передает "Уралинформбюро".
Ранее в кабмин был направлен законопроект об уголовной ответственности за подстрекательство детей к самоубийству. По словам одного из авторов - вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, документ одобрен министерством образования, Роскомнадзором, Следственным комитетом и МВД.
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