НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом Сегодня в 09:17
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Чтобы подготовить кадры.
ООО "Нефтяная компания "Новый Поток" – добывающее предприятие Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) подписало соглашение о сотрудничестве с оренбургским филиалом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина. НК готовит Могутовское, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений в Оренбургской области к вводу в разработку.
Подписанное соглашение предусматривает возможность прохождения студентами учебной, производственной и преддипломной практики на предприятиях Группы, а также участие специалистов Нефтяной компании "Новый Поток" в совместных с университетом научных конференциях, симпозиумах и выставках.
Как отметил президент ГК "Новый Поток" Дмитрий Мазуров, сотрудничество с образовательным учреждением позволит подготовить квалифицированные кадры. После окончания обучения они смогут трудоустроиться и сразу включиться в работу, так как будут обладать всеми необходимыми знаниями и практическими навыками, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
"Нефтяная компания "Новый Поток", как и вся Группа, в первую очередь заинтересована в развитии регионов своего присутствия, в том числе и путем создания новых рабочих мест. Обучение местных специалистов – это долгосрочные инвестиции, которые выгодны как для региона, так для компании», – подчеркнул Дмитрий Мазуров.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
ГК "Новый Поток" уделяет значительное внимание соцполитике, реализуя благотворительные проекты в регионах присутствия. Постоянная помощь оказывается сразу нескольким соцучреждениям: "Борковскому детскому дому" в Тюменской области и "Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних "Надежда" Сергачского района" в Нижегородской области. В 2015 году Группа компаний совместно с Федерацией ММА Оренбуржья взяла на попечительство "Чебеньковский детский дом".
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