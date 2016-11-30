Но применять это на людях неэтично.

Исследователи из университета Торонто доказали возможность удаления воспоминаний, пишет британская The Independent. Они научились выделять отдельные клетки мозга, в которых хранятся конкретные картинки из прошлого.

В ходе экспериментов на мышах ученые давали звуковой сигнал, а после били подопытных током. Так у животных выработались неприятные воспоминания, и они негативно реагировали на звук. После этого исследователи подавили активность клеток мозга с воспоминаниями об этом. Мыши перестали откликаться на сигнал. Тогда ученые вновь "запустили" клетки мозга, и воспоминания о негативных событиях вернулись. Таким образом, биологи научились "включать" и "выключать" память.

Подобные тесты на людях невозможны из этических соображений, отмечают исследователи. Но в будущем методика стирания воспоминаний поможет в борьбе с посттравматическим синдромом и подобными недугами, передает "Уралинформбюро".