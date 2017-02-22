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Непогода взяла в плен дорогу из Челябинска до Оренбурга21 февраля в 10:41

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Автомобилистам лучше туда не соваться.

На трассе Оренбург - Орск - Шильда - граница с Челябинской областью ограничено движение на участке со 170 по 260 километр. Дорога опасна из-за снегопада, метели и гололеда. Введенное накануне вечером ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, на дороге развёрнуты три подвижных пункта обогрева. Спасатели приведены в режим повышенной готовности.

Между тем ограничение на участках трассы M5 в Челябинской области снято. Большегрузы не пускали туда с 15.00 19 февраля до 5.00 21 февраля.

Ранее по теме:
Южноуральские спасатели перекрыли трассу М-5

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