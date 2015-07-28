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В погоне за конкурентами: три уральских вуза получат 764 миллиона21 февраля в 12:52

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Чтобы повысить статус на мировой арене.

Уральский федеральный университет получит из госказны 482 миллиона рублей на повышение конкурентоспособности. По 141 миллиону уйдет в Тюменский и Южно-Уральский государственные университеты. Средства выделяются в рамках программы, призванной повысить статус российских вузов на мировой арене.

В целом 21 учебному заведению будет выделено 10,3 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Самую большую сумму - почти по 850 миллионов - получат 4 вуза Москвы, а также университеты в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

Ранее было принято решение о сокращении финансирования программы повышения конкурентоспособности российских вузов на четверть с лишним, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Ведущим вузам РФ на четверть урезали финансирование

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