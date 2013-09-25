Путина просят спасти парк "Нумто" от "Сургутнефтегаза"21 февраля в 12:30
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Под добычу отдали самый ценный участок.
Только президент РФ Владимир Путин может спасти природный парк "Нумто" в Югре, который рискует погибнуть под натиском "Сургутнефтегаза". Таким был посыл пресс-конференции, проведенной активистами "Гринпис России" в Москве 20 февраля 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе организации, экологи напомнили о судьбоносном решении правительства ХМАО-Югры от 28 октября 2016 года, когда зонирование уникального комплекса "Нумто" было изменено. Компании "Сургутнефтегаз" (в кулуарах ее называют "копилкой Кремля") позволили добывать нефть на самом ценном участке - водно-болотных угодьях. Там обитают растения и животные из Красной книги, туда наведывается и любимец президента - редчайший белый журавль стерх. Оттуда подпитываются семь рек бассейна Оби. А озеро Нумто, что в 15 километрах от будущих скважин, - святое место для народов ханты и лесных ненцев. Вокруг расположены оленьи пастбища.
Превращение заповедного уголка в промзону, покрытую нефтяными пятнами, – необратимая катастрофа, уверены общественники. В конце 2016 года "Гринпис России" направил обращение в Генпрокуратуру. Он намерен добиваться отмены решения югорских властей, принятого без проведения государственной экологической экспертизы и противоречащего федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях".
Под протестной петицией подписались десятки тысяч россиян, в том числе более 600 коренных жителей Югры. Против изменения зонирования парка выступили советник президента РФ Михаил Федотов, Общероссийский народный фронт и ряд известных российских ученых.
Ранее по теме:
"Гринпис" подключил Генпрокуратуру к защите югорского парка "Нумто"
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