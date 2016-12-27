Аэропорт все еще не готов.

Аэропорт Каира до сих пор полностью не готов к приему рейсов российских авиакомпаний. Поэтому пока нельзя говорить о том, что в ближайшей перспективе авиасообщение будет возобновлено, заявил министр транспорта России Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, недочеты активно устраняются. Речь, в частности, идет о внедрении системы биометрического контроля доступа сотрудников в "чистую" зону аэропортов, использовании видеонаблюдения, режима прохода через рамки. Властям Египта стоит уделить особое внимание персоналу аэропортов, подчеркнул Соколов.

17 февраля российское правительство одобрило протокол по авиабезопасности между РФ и Египтом. Тогда было заявлено, что сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности, передает "Уралинформбюро".

Авиасообщение между странами было прекращено с ноября 2015 года после теракта на борту А321 "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека.

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