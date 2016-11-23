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"Газпром добыча Ямбург" поздравил Совет ветеранов21 февраля в 15:19

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С юбилеем.

"Газпром добыча Ямбург" поздравил Новоуренгойский совет ветеранов Великой Отечественной войны с 30-летием.

Газодобывающее предприятие поддерживает общественную организацию почти на протяжении всех этих лет. Ежегодно компания оказывает членам совета адресную помощь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, для Совета был приобретен автомобиль "Газель" и закуплена мебель, к 70-летию Победы в квартирах одиноких ветеранов сделан ремонт.

Сейчас Совет объединяет 27 человек. К его 30-летию "Газпром добыча Ямбург" вручил каждому подарок и сертификат на материальную помощь. Председатель общественной организации Анатолий Алешкин поблагодарил гендиректора предприятия Олега Арно и отметил, что хоть все участники Совета и не видели детства и юности, но зато у них защищенная старость.

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