С юбилеем.

"Газпром добыча Ямбург" поздравил Новоуренгойский совет ветеранов Великой Отечественной войны с 30-летием.

Газодобывающее предприятие поддерживает общественную организацию почти на протяжении всех этих лет. Ежегодно компания оказывает членам совета адресную помощь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, для Совета был приобретен автомобиль "Газель" и закуплена мебель, к 70-летию Победы в квартирах одиноких ветеранов сделан ремонт.

Сейчас Совет объединяет 27 человек. К его 30-летию "Газпром добыча Ямбург" вручил каждому подарок и сертификат на материальную помощь. Председатель общественной организации Анатолий Алешкин поблагодарил гендиректора предприятия Олега Арно и отметил, что хоть все участники Совета и не видели детства и юности, но зато у них защищенная старость.