С начала года от него погибли 88 человек.

В Поднебесной зарегистрирована мутация вируса птичьего гриппа, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая. Измененный штамм обнаружили у двух пациентов в провинции Гуандун, сейчас один уже выписан, второй идет на поправку.

По данным китайских СМИ, с начала 2017 года в стране зафиксировали порядка 270 случаев заболевания человека птичьим гриппом, 88 из них закончились смертью пациентов.

Власти Китая ведут клинические испытания четырех видов вакцин против птичьего гриппа H7N9, передает "Уралинформбюро".