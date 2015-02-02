В Китае мутировал птичий грипп21 февраля в 13:42
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С начала года от него погибли 88 человек.
В Поднебесной зарегистрирована мутация вируса птичьего гриппа, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая. Измененный штамм обнаружили у двух пациентов в провинции Гуандун, сейчас один уже выписан, второй идет на поправку.
По данным китайских СМИ, с начала 2017 года в стране зафиксировали порядка 270 случаев заболевания человека птичьим гриппом, 88 из них закончились смертью пациентов.
Власти Китая ведут клинические испытания четырех видов вакцин против птичьего гриппа H7N9, передает "Уралинформбюро".
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