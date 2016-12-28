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Ученые дали "зеленый свет" медкластеру в Академическом21 февраля в 14:09

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За проект возьмутся в этом году.

Уральское отделение Российской академии наук поддержало проект создания медицинского инновационного кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Решение принял президиум УрО РАН, курировать проект от лица академии будет председатель объединенного ученого совета по медицинским наукам академик Валерий Черешнев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС"), на одной площадке разместятся образовательные, научные и лечебные учреждения, а также жилые кварталы для врачей, ученых и студентов Уральского государственного медицинского университета. В конце декабря вуз также одобрил переезд в Академический.

Кроме того, проект включает в себя строительство здания НИИ охраны материнства и младенчества и размещение высокотехнологичных производств, офисов компаний-разработчиков медицинских изделий и препаратов.

Стоит отметить, что УрО РАН является одним из ключевых участников проекта. Ожидается, что его реализация начнется в 2017 году.

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