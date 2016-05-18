В Сургуте отходы с очистных сваливают на берегу реки21 февраля в 14:54
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И зарывают в снег.
Жители Сургута обнаружили на снежном полигоне возле реки Почекуйки горы зловонного ила. Как сообщили "Уралинформбюро" в общественной организации "Зеленый Фронт", отходы свозятся на грузовике с Заячьего острова, где расположены городские очистные сооружения. Затем экскаваторы перемешивают черную жижу со снегом.
"Фронтовики" установили это в ходе ночного рейда, проведенного по жалобам сургутян. 16 февраля свалку посетили сотрудники Природнадзора Югры. По данным активистов, ведомство завело административное дело на ООО "ХолдингСервисСтройИнвест" – компанию, ответственную за вывоз ила. Экологи ждут результатов проверки по факту загрязнения.
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