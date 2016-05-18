И зарывают в снег.

Жители Сургута обнаружили на снежном полигоне возле реки Почекуйки горы зловонного ила. Как сообщили "Уралинформбюро" в общественной организации "Зеленый Фронт", отходы свозятся на грузовике с Заячьего острова, где расположены городские очистные сооружения. Затем экскаваторы перемешивают черную жижу со снегом.

"Фронтовики" установили это в ходе ночного рейда, проведенного по жалобам сургутян. 16 февраля свалку посетили сотрудники Природнадзора Югры. По данным активистов, ведомство завело административное дело на ООО "ХолдингСервисСтройИнвест" – компанию, ответственную за вывоз ила. Экологи ждут результатов проверки по факту загрязнения.