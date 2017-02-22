Два региона УрФО вошли в топ-10 по качеству жизниСегодня в 11:50
- Текст
Их оценили по 72 показателям.
Два региона УрФО вошли в российский топ-10 с наилучшими условиями для жизни. Это ХМАО-Югра и Тюменская область.
Рейтинг был составлен экспертами РИА Новости по итогам 2016 года. Они оценили субъекты РФ по стобалльной шкале, учитывая 72 показателя, среди которых климат, уровень зарплат, экономическое развитие региона.
Ожидаемые лидеры - Москва и Санкт-Петербург - набрали по 76 с лишним баллов. У лидирующей на Урале Югры - 57,82 балла, обеспечившие ей 8 место. Тюменская область на 10 позиции (55,12 балла). Свердловская область набрала 54,47 балла (12 место), Челябинская область - 50,68 (19), ЯНАО – 49,03 (24), Курганская область – 28,08 (78), сообщает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, почти все регионы УрФО сохранили позиции, занимаемые по итогам 2015 года. Исключение составляет лишь Тюменская область, которая "сползла" на одну ступень.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:45
В Екатеринбургском зоопарке Масленицу растерзают макаки
Раньше с чучелом расправлялся медведь.Сегодня в 15:36
Туристы обеспечили Крыму рекордные доходы
Вдвое больше, чем в его украинский период.Сегодня в 15:30
В Тюмени экс-полицейских отправили в колонию за "крышевание" спа-салонов
На 10 и 7 лет.Сегодня в 15:20
В иранской пустыне нашлись ровесники Солнечной системы
Осколкам метеорита - 4,5 миллиарда лет.Сегодня в 15:19
Молодежь "Газпром добыча Ямбург" покорит Арктику
Вместе с иностранцами.Сегодня в 15:18
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!Сегодня в 15:09
Курганец зарезал 64-летнего отца
Во время застолья.Сегодня в 15:06
Кибершпионы 5 месяцев вытягивали секреты из России
И Украины.Сегодня в 15:02
Нетиевский вернул "Уральским пельменям" товарный знак
После судебных тяжб.Сегодня в 14:58
СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
Домашний.Сегодня в 14:41
12-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
Из-за снежков.Сегодня в 14:26
На екатеринбургском ВИЗе празднуют Масленицу дворами
Гостей собирает управляющая компания.Сегодня в 14:14
От старости спасут "гены сна"
А ночная жизнь сведет в могилу.Сегодня в 14:12
Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
Прогнозируют победу в первом туре.Сегодня в 14:04
В Североуральске иномарка встала на крышу
После ДТП.
Главные новости
- Сегодня в 15:18Первоклассный взрыв Екатеринбурга
- Сегодня в 14:58СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
- Сегодня в 14:4112-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
- Сегодня в 14:12Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
- Сегодня в 12:44Житель Нягани пытался покончить с собой у крыльца мэрии
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.