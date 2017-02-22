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Два региона УрФО вошли в топ-10 по качеству жизниСегодня в 11:50

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Их оценили по 72 показателям.

Два региона УрФО вошли в российский топ-10 с наилучшими условиями для жизни. Это ХМАО-Югра и Тюменская область.

Рейтинг был составлен экспертами РИА Новости по итогам 2016 года. Они оценили субъекты РФ по стобалльной шкале, учитывая 72 показателя, среди которых климат, уровень зарплат, экономическое развитие региона.

Ожидаемые лидеры - Москва и Санкт-Петербург - набрали по 76 с лишним баллов. У лидирующей на Урале Югры - 57,82 балла, обеспечившие ей 8 место. Тюменская область на 10 позиции (55,12 балла). Свердловская область набрала 54,47 балла (12 место), Челябинская область - 50,68 (19), ЯНАО – 49,03 (24), Курганская область – 28,08 (78), сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, почти все регионы УрФО сохранили позиции, занимаемые по итогам 2015 года. Исключение составляет лишь Тюменская область, которая "сползла" на одну ступень.

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