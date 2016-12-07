×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Магнитогорск достиг высот в благотворительности21 февраля в 14:25

  • Текст

Стараниями ММК.

Магнитогорск признан одним из лучших городов РФ, где системно организована благотворительная деятельность, отмечают в Челябинском отделении Российского детского фонда.

В социальные проекты вовлечены 57 предприятий и организаций города. Местным фондом "Металлург" при участии муниципальных и областных властей создана система поддержки материнства и детства, малообеспеченных граждан. Ведется активная просветительская работа, профилактика заболеваемости, пропагандируется здоровый образ жизни.

Особых успехов на этом поприще достиг главный спонсор фонда "Металлург" - Магнитогорский металлургический комбинат. Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", соцполитика предприятия выходит далеко за рамки рабочего коллектива. Предусмотрена адресная помощь ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и другим незащищенным группам населения. Накопленный Магниткой опыт охотно перенимают в других районах Южного Урала.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

С квитанцией в "неотложку"

С квитанцией в "неотложку"

Отправляются пенсионеры.

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×