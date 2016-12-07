Магнитогорск достиг высот в благотворительности21 февраля в 14:25
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Стараниями ММК.
Магнитогорск признан одним из лучших городов РФ, где системно организована благотворительная деятельность, отмечают в Челябинском отделении Российского детского фонда.
В социальные проекты вовлечены 57 предприятий и организаций города. Местным фондом "Металлург" при участии муниципальных и областных властей создана система поддержки материнства и детства, малообеспеченных граждан. Ведется активная просветительская работа, профилактика заболеваемости, пропагандируется здоровый образ жизни.
Особых успехов на этом поприще достиг главный спонсор фонда "Металлург" - Магнитогорский металлургический комбинат. Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", соцполитика предприятия выходит далеко за рамки рабочего коллектива. Предусмотрена адресная помощь ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и другим незащищенным группам населения. Накопленный Магниткой опыт охотно перенимают в других районах Южного Урала.
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