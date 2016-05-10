Праздничный салют от Минобороны в Екатеринбурге перенесли21 февраля в 15:25
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В ЦПКиО.
Фейерверк к 23 февраля в Екатеринбурге артиллеристы Центрального военного округа впервые проведут в ЦПКиО имени Маяковского. С 2014 года праздничные салюты в столице Урала проходили в парке "Динамо". Теперь же залпы дадут около памятника "черным ножам" – разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.
Шесть 76-мм орудий ЗИС и три салютные установки расположатся на специально оборудованной площадке у памятника. Они сделают 180 артиллерийских выстрелов и запустят 480 разноцветных фейерверков с эффектом искр, мерцания и пульсации.
Салют одновременно проведут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Военнослужащие уже провели тренировку и отработали синхронность выстрелов.
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