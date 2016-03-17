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Москва обогнала Нью-Йорк по пробкам21 февраля в 16:16

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Уступив лишь Лос-Анджелесу.

Москва заняла второе место в рейтинге загруженности дорог среди городов мира. По итогам 2016 года столица уступила только американскому Лос-Анджелесу. Водители последнего в среднем провели в пробках 104 часа, москвичи – 91 час. Третье место занял Нью-Йорк (89 часов), приводит данные аналитическая компания INRIX.

В разрезе стран первое место занимает Таиланд, среднее время в дорожных заторах здесь составило около 61 часа. Колумбия и Индонезия заняли второе и третье место с показателем 47 часов. Четвертое и пятое места разделили Россия и США – здесь водители провели в пробках в среднем по 42 часа, передает "Уралинформбюро".

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