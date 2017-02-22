Если режиссерами будут Вачовски.

Киану Ривз готов вернуться к роли Нео в четвертый раз. Об этом актер заявил в интервью Yahoo movies. Он даст согласие при условии, что сценарий для продолжения "Матрицы" напишут авторы первых трех лент – сестры Вачовски (в прошлом братья Вачовски). Они же должны выступить режиссерами нового фильма.

Первая "Матрица" вышла в 1999 году, заработав в прокате 1,6 миллиарда долларов. Культовая картина положила начало трилогии, в конце которой главный герой Нео погибает, однако финал оставляет надежду на его возвращение, передает "Уралинформбюро".

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