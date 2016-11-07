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Российских мужчин убивает ожирение21 февраля в 17:40

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За 20 лет толстяков стало вдвое больше.

29 миллионов российских мужчин страдают от лишнего веса. Столько же имеют проблемы с половыми железами и гормонами, сообщила заведующая эндокринологическим центром Минздрава РФ Екатерина Трошина.

По проблеме ожирения Россия догнала США. За последние 20 лет мужчин с лишним весом в РФ стало вдвое больше. Их число сравнялось с количеством тучных женщин.

Ожирение грозит мужчинам инфарктами, инсультами и бесплодием.

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