Зауралец пытался сбыть в Екатеринбурге 1,5 килограмма "синтетики"21 февраля в 15:58
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Ему грозит пожизненный срок.
В Екатеринбурге задержали уроженца Курганской области с полутора килограммами синтетических наркотиков.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, внимание полицейских привлекла "Лада" на парковке возле ТЦ на улице Черняховского, стоявшая поодаль от других машин. В ней сидел 29-летний мужчина. "Рядом с гражданином находилось несколько десятков полиэтиленовых пакетиков с неизвестным кристаллообразным веществом и электронные весы", - рассказали в пресс-группе.
По статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере" задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
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