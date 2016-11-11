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Топ-5 главных видео уходящей недели22 февраля в 17:19

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По версии "Уралинформбюро".

1. Бросай хандру, вставай на лыжи!

Екатеринбург поставил рекорд: седьмая часть его населения солнечным днем 18 февраля вышла на "Лыжню России". Картина впечатляющая, особенно с высоты птичьего полета. Стар и млад, профессионалы и любители, чиновники и обычные горожане прокатились с ветерком. Кто-то осилил 10 километров, кто-то – 2018 метров, в знак грядущего мундиаля.

2. Мой друг художник - и поёт

Каждому из нас важно уметь правильно выплескивать эмоции – во благо себе и окружающим. Этому искусству учат в изостудии психиатрической клиники №6 Екатеринбурга. Творчество пациентов настолько яркое и жизнеутверждающее, что душа поет!

3. Приколы нашего Салехарда

Мультяшный лис, которого сняли с герба Салехарда, рассказывает о жизни в городе за Полярным кругом. Лето длится всего один день, причем рабочий. Прежде чем сесть в такси, нужно выкопать его из сугроба. Ну и классика жанра: байки про медведей и оленей на улицах.

4. Ду ю спик инглиш

Японец Наоюки Ои только что прошел в четвертьфинал чемпионата по пулу (американскому бильярду). Он плохо знает английский, но много ли слов требуется, чтобы выразить радость победы? Журналист ничего не понял, зато проникся настроением.

5. Кошкин "Дом-2"

Поселить четырех котят в кукольный домик под прицел видеокамер – такая идея осенила пользователя YouTube. Круглосуточная трансляция ведется с 17 февраля. Мата и кровавых семейных разборок, как в человеческих реалити-шоу, пока не наблюдается.

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