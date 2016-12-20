ФАС начала проверку.

Представители ФАС нагрянули в офисы компаний LG и Philips с проверками. Поводом послужили жалобы на ценовой сговор при продаже техники.

При этом Philips препятствует действиям антимонопольщиков, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ФАС.

Стоит напомнить, что ранее ФАС проверяла Samsung, Alcatel, ASUS и Sony на признаки сговора. Кроме того, возбуждено антимонопольное дело в отношении Apple, передает "Уралинформбюро".