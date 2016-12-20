LG и Philips заподозрили в ценовом сговоре21 февраля в 16:36
- Текст
ФАС начала проверку.
Представители ФАС нагрянули в офисы компаний LG и Philips с проверками. Поводом послужили жалобы на ценовой сговор при продаже техники.
При этом Philips препятствует действиям антимонопольщиков, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ФАС.
Стоит напомнить, что ранее ФАС проверяла Samsung, Alcatel, ASUS и Sony на признаки сговора. Кроме того, возбуждено антимонопольное дело в отношении Apple, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
21 февраля в 20:18
Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
После нескольких часов обысков.21 февраля в 20:01
Южноуралец случайно зарезал нападавшего
Ему грозит 2 года.21 февраля в 19:45
В Кургане автобус протаранил легковушку - погиб человек
Еще двое пострадали.21 февраля в 19:21
Пермяк отделался "условкой" за истязание 8-летнего пасынка
Он издевался над ребенком больше полугода.21 февраля в 19:20
Екатеринбуржцы развели более 100 свалок
В черте города.21 февраля в 19:18
Гребенщиков закатил бесплатный концерт в Тюмени
По традиции.21 февраля в 19:17
Суд обязал руководство гимназии №9 взяться за здание
По требованию прокуратуры.21 февраля в 19:16
Трассу М5 "Урал" закрыли из-за непогоды
На несколько часов.21 февраля в 18:58
В центре Екатеринбурга ограбили прохожего
Подозреваемый задержан.21 февраля в 18:48
В свердловском Уставном суде оспаривают право депутатов выбирать мэров
Протестующие подали голос в Дегтярске.21 февраля в 18:43
В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
Мальчик получил травму головы.21 февраля в 18:36
Стюардессы подали в суд на "Аэрофлот" за "толстых и страшных"
Сотрудниц "рассортировали" по внешности.21 февраля в 18:28
Уральские политики почтили память погибших в ВОВ
Возложением цветов.21 февраля в 18:20
Екатеринбуржец отсудил 40 тысяч за сорванный концерт Павла Воли
Организаторы не спешат раскошеливаться.21 февраля в 18:15
На Среднем Урале изуродованный труп собаки выбросили у детсада
С пса сняли шкуру и отрубили лапы.
-
20 декабря 2016 в 10:58
ФАС заподозрила Alcatel, ASUS, LG и Sony в сговоре
Из-за жалоб граждан.01 февраля в 11:30
Российские больницы покупали лекарства втридорога
Из-за картельного сговора.27 декабря 2016 в 12:57
Картель на дороге
Под присмотром ФСБ и ФАС.26 сентября 2016 в 17:35
В Тюмени разоблачили туалетный сговор
Во время торгов.15 апреля 2015 в 12:37
Ритейлеры оставили ямальцев без хлеба и яиц
Искусственно создав дефицит социальных товаров.
Главные новости
- 21 февраля в 20:18Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
- 21 февраля в 18:43В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
- 21 февраля в 16:42Екатеринбургскую телебашню выставили на продажу
- 21 февраля в 15:58Зауралец пытался сбыть в Екатеринбурге 1,5 килограмма "синтетики"
- 21 февраля в 15:04Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
Аналитика
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.
С квитанцией в "неотложку"
Отправляются пенсионеры.
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.