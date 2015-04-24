В Салехарде подростки забросали снегом Вечный огонь 21 февраля в 16:39
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Ради забавы.
На площади в центре Салехарда у памятника погибшим в Великой Отечественной войне погас Вечный огонь. Днем 19 февраля 2017 года подростки-хулиганы забросали его снегом, пишет местное издание "Красный Сервер".
По словам сотрудников газовой службы, такие инциденты происходят в среднем раз в месяц. Общественники не раз поднимали вопрос о необходимости камер видеонаблюдения, однако городские власти не торопятся с установкой, передает "Уралинформбюро".
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