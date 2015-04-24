Ради забавы.

На площади в центре Салехарда у памятника погибшим в Великой Отечественной войне погас Вечный огонь. Днем 19 февраля 2017 года подростки-хулиганы забросали его снегом, пишет местное издание "Красный Сервер".

По словам сотрудников газовой службы, такие инциденты происходят в среднем раз в месяц. Общественники не раз поднимали вопрос о необходимости камер видеонаблюдения, однако городские власти не торопятся с установкой, передает "Уралинформбюро".