Их идеи обсудит Градсовет.

Концепцию развития района ВИЗ-Правобережный в Екатеринбурге вынесут на суд градостроительных советов города и области. Она разработана по заказу ЗАО "ЛСР. Недвижимость-Урал" и связана с возможным проведением "Экспо-2025", рассказал "Уралинформбюро" управляющий компании Владимир Крицкий.

"Концепцию развития этой территории к "Экспо-2025" мы разработали за свой счет. В первую очередь речь идет о выставочном пространстве. А дальше будет жилая и общественно-деловая застройка. Площадь территории – около 300 гектаров. У нас там есть небольшой земельный участок – он в десятки раз меньше того, на который разработана концепция. Мы просто взяли на себя такую функцию. Освоение всей территории должно вестись в рамках концепции", - пояснил Крицкий.

Ранее аналогичная концепция была разработана с перспективой до 2020 года, однако "Экспо" от Екатеринбурга ускользнуло, и к настоящему времени документ устарел.

Новые наработки Градсовет Екатеринбурга может рассмотреть уже 16 марта. Дата заседания Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе пока не назначена.