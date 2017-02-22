Возложением цветов.

В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, депутаты Заксобрания Свердловской области, сотрудники администрации Октябрьского района Екатеринбурга, представители МЧС и силовых ведомств возложили цветы к монументу "Седой Урал" на площади Обороны.

"В прошлом на этой площади перед отправкой на фронт собирались екатеринбуржцы. Отсюда они уезжали на войну. И в канун праздника очень правильно почтить память тех, кто защищал нашу страну", - заявил "Уралинформбюро" один из участников акции, депутат Заксобрания Евгений Зяблицев.

Стоит отметить, что в этот день цветы возложили и к другим памятникам в честь защитников Отечества. Так, часть депутатов областного парламента вместе со спикером Людмилой Бабушкиной провели торжественный митинг у мемориала воинов-интернационалистов "Черный тюльпан".