Двойняшки из Снежинска утопали в экскрементах и голодали21 февраля в 17:56
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2-летние дети сидели дома одни.
Пара из Снежинска лишена родительских прав на 2-летних двойняшек.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горсуда, сотрудники опеки проинспектировали семью в январе 2017 года. Девочка и мальчик сидели дома одни. В квартире было ужасное зловоние, повсюду валялись экскременты и грязные вещи. В холодильнике оказалась лишь полупустая кастрюля с супом. На прогулки детей не водили, врача они не посещали. Когда малышей стали собирать в больницу, не нашлось подходящей одежды и обуви.
Двойняшки часто оставались под присмотром старшей сестры. Их безработные родители злоупотребляют спиртным, мать стоит на учете за неисполнение обязанностей по воспитанию.
На суде ответчики признали вину в полном объеме, с них взысканы алименты в пользу детей. Решение в законную силу не вступило.
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