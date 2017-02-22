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Стюардессы подали в суд на "Аэрофлот" за "толстых и страшных"21 февраля в 18:36

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Сотрудниц "рассортировали" по внешности.

Cтюардессы "Аэрофлота" подали в суд на работодателя, обвинив его в дискриминации по весу и возрасту. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам сотрудниц авиакомпании, летом 2016 года их массово сфотографировали и собрали информацию о размере одежды. Руководство объяснило, что эти данные необходимы для заказа новой формы. Через некоторое время женщин старше 40 лет и с размером одежды больше 46 отстранили от международных перелетов.

"Нам всем сказали, что в "Аэрофлоте" теперь за границу будут летать только молодые и худые", - поделилась с журналистами стюардесса Евгения Магурина.

Она отметила, что внутренние рейсы, на которых теперь приходится работать "неформатным" бортпроводницам, сильно изматывают. Кроме того, сотрудницы существенно потеряли в зарплате, передает "Уралинформбюро".

По словам Магуриной, врачебной летно-экспертной комиссии поручено избавляться от "старых, толстых, страшных". Теперь медосмотры таких сотрудниц проводят с особым пристрастием.

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