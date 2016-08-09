Организаторы не спешат раскошеливаться.

Екатеринбуржец Андрей Кацайлиди отсудил у организаторов несостоявшегося концерта Павла Воли 40,9 тысячи рублей. Компанию BNB PROMOTION обязали выплатить истцу 14 тысяч рублей, потраченных на билеты, неустойку и судебные расходы.

Однако получить деньги не так просто. По словам Андрея Кацайлиди, организаторы кивают на kassir.ru, где реализовывались билеты, а те переводят "стрелки" обратно. "Воля везде пишет, что он за концерт деньги не получил, "Космос" за аренду не получил. Промоутер говорит, что все деньги аккумулируют кассы, а те кивают на организатора, говорят, что все деньги высланы. Такое ощущение, что суммы пропали между кассой и организатором. Я обратился в правоохранительные органы", - рассказал он "Уралинформбюро".

Концерт Павла Воли должен был состояться в Екатеринбурге 25 декабря 2016 года. По словам комика, у него уже был куплен билет в столицу Урала, но неожиданно организаторы перестали выходить на связь. Частично деньги за билеты были выплачены в начале февраля 2017 года, однако на этом организаторы успокоились. "Я этой проблемой решил заняться не только в защиту себя. Если у кого-то такая же проблема, готов объединиться", - добавил Андрей Кацайлиди.

Стоит отметить, что в начале декабря 2016 года екатеринбуржцы грозились бойкотировать концерт Воли из-за его насмешек в их адрес. В частности, на одном из выступлений в Нью-Йорке комик представил жителей уральской столице в образе гопников.

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