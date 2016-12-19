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Екатеринбуржцы развели более 100 свалок21 февраля в 19:20

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В черте города.

В Екатеринбурге насчитывается более 100 несанкционированных свалок. Об этом заявил 21 февраля председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Егор Свалов. Больше всего мусорят жители Сортировки, Уктуса и Цыганского поселка.

В 2017 году на борьбу с помойками будет потрачено более 12,3 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Ликвидировать несанкционированные свалки можно в течение недели. Проблема заключается в том, что в городе до сих пор не отлажена система взаимодействия между ведомствами, которые осуществляют надзор за помойками.

Стоит добавить, что в 2016 году в уральской столице с 788 свалок вывезли более 19 тысяч тонн мусора.

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