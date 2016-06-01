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Гребенщиков закатил бесплатный концерт в Тюмени21 февраля в 19:18

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По традиции.

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков дал бесплатный мини-концерт в ТРЦ "Фаворит" в Тюмени. 21 февраля 2017 года музыкант исполнил 4 песни на импровизированной сцене, передает "Уралинформбюро".

Гребенщикова встретили сотни фанатов. Многие из них, к слову, пойдут на большой концерт, который лидер "Аквариума" даст сегодня вечером в ДК "Нефтяник".

Стоит отметить, что в 2016 году Гребенщиков дважды давал традиционные бесплатные концерты в Екатеринбурге. Зимой – в пешеходном переходе на Вайнера-Радищева, весной – у памятника Татищеву и де Геннину.

Ранее по теме:
Борис Гребенщиков закатит в Екатеринбурге уличный рок-концерт

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